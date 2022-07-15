МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг — Finance.ua
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МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг

Казна и Политика
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МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг
МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг
Международный валютный фонд ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг.
Об этом сказал представитель МВФ Джерри Райс в четверг на брифинге, пишет Reuters.
В настоящее время Украина исправно обслуживает свой долг, сказал представитель Фонда на запланированном пресс-брифинге.
«Мы ожидаем, что так будет и в дальнейшем», — добавил он.
По словам Райса, МВФ рассматривает грантовое финансирование международного сообщества как приоритет на ближайшую и краткосрочную перспективу, поскольку «это позволит украинскому правительству продолжать работать без дополнительных долгов».
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В конце прошлого месяца агентство Bloomberg сообщило о том, что украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга.
В частности, как сообщалось, украинские власти рассматривают сразу несколько сценариев, решения не ждут до конца лета.
У Украины есть время как минимум до 1 сентября, тогда ее ждет погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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