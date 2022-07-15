МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг — Finance.ua

МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг
Международный валютный фонд ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг.
Об этом сказал представитель МВФ Джерри Райс в четверг на брифинге, пишет Reuters.
В настоящее время Украина исправно обслуживает свой долг, сказал представитель Фонда на запланированном пресс-брифинге.
«Мы ожидаем, что так будет и в дальнейшем», — добавил он.
По словам Райса, МВФ рассматривает грантовое финансирование международного сообщества как приоритет на ближайшую и краткосрочную перспективу, поскольку «это позволит украинскому правительству продолжать работать без дополнительных долгов».
В конце прошлого месяца агентство Bloomberg сообщило о том, что украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга.
В частности, как сообщалось, украинские власти рассматривают сразу несколько сценариев, решения не ждут до конца лета.
У Украины есть время как минимум до 1 сентября, тогда ее ждет погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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