МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг — Finance.ua

МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг Сегодня 11:45 — Казна и Политика

МВФ ожидает, что Украина продолжит обслуживать внешний долг

Международный валютный фонд ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг.

Об этом сказал представитель МВФ Джерри Райс в четверг на брифинге, пишет Reuters.

В настоящее время Украина исправно обслуживает свой долг, сказал представитель Фонда на запланированном пресс-брифинге.

«Мы ожидаем, что так будет и в дальнейшем», — добавил он.

По словам Райса, МВФ рассматривает грантовое финансирование международного сообщества как приоритет на ближайшую и краткосрочную перспективу, поскольку «это позволит украинскому правительству продолжать работать без дополнительных долгов».

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В конце прошлого месяца агентство Bloomberg сообщило о том, что украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга.

В частности, как сообщалось, украинские власти рассматривают сразу несколько сценариев, решения не ждут до конца лета.

У Украины есть время как минимум до 1 сентября, тогда ее ждет погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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