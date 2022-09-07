В МВФ считают, что центральным банкам следует использовать криптовалютные инновации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В МВФ считают, что центральным банкам следует использовать криптовалютные инновации

Финтех и Карты
13
В МВФ считают, что центральным банкам следует использовать криптовалютные инновации
В МВФ считают, что центральным банкам следует использовать криптовалютные инновации
Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) выпустили отчет, в котором заявили, что криптовалюты являются ключом к идеальной монетарной системе.
В отчете отмечается, что традиционная монетарная система хороша только в своей стабильности и безопасности, но во всех других параметрах ее можно улучшить. Криптовалюты, в свою очередь, очень инновационны, открыты и могут адаптироваться к изменяющимся условиям на финансовых рынках.
Помимо плюсов, аналитики МВФ также назвали и минусы криптовалют. По мнению экспертов, криптовалюты имеют недостаток стабильности, эффективности и возможностей по интеграции в текущую финансовую систему.
В конце отчета отмечается, что при создании будущей финансовой системы необходимо объединить плюсы традиционных денег и криптовалют. Это возможно при создании государственных криптовалютов (CBDC).
Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

Начать зарабатывать на EXMO

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.