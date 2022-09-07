В МВФ считают, что центральным банкам следует использовать криптовалютные инновации — Finance.ua

В МВФ считают, что центральным банкам следует использовать криптовалютные инновации Сегодня 06:06 — Финтех и Карты

В МВФ считают, что центральным банкам следует использовать криптовалютные инновации

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) выпустили отчет, в котором заявили, что криптовалюты являются ключом к идеальной монетарной системе.

В отчете отмечается, что традиционная монетарная система хороша только в своей стабильности и безопасности, но во всех других параметрах ее можно улучшить. Криптовалюты, в свою очередь, очень инновационны, открыты и могут адаптироваться к изменяющимся условиям на финансовых рынках.

Помимо плюсов, аналитики МВФ также назвали и минусы криптовалют. По мнению экспертов, криптовалюты имеют недостаток стабильности, эффективности и возможностей по интеграции в текущую финансовую систему.

В конце отчета отмечается, что при создании будущей финансовой системы необходимо объединить плюсы традиционных денег и криптовалют. Это возможно при создании государственных криптовалютов (CBDC).

Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

cryptomisto По материалам:

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