Украина направила ноту Еврокомиссии: дело касается сотрудничества с "Росатомом" Сегодня 14:27 — Казна и Политика

Украина направила ноту Еврокомиссии: дело касается сотрудничества с "Росатомом"

Украина направила в Европейскую комиссию ноту из-за возможной активизации сотрудничества с РФ в атомной энергетике.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шымгаль.

В конце мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил , что Европейская комиссия дала зеленый свет на дальнейшее участие «Росатома» в достройке венгерской атомной электростанции «Пакш».

Теперь Шмыгаль отметил, что «Росатом» является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты.

«Ожидаем, что предварительное решение по реализации „Росатомом“ проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено», — высказался премьер, добавив, что на фоне крушения на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС такие шаги выглядят сюрреалистически.

Также глава украинского правительства призвал к усилению санкций против россии, в частности, в сфере атомной энергетики.

Напомним, что недавно Европейская комиссия одобрила изменения в контрактах на строительство новых реакторов на венгерской АЭС «Пакш», заключенных в 2014 году с «Росатомом». Венгрия планирует расширить свою атомную электростанцию ​​двумя реакторами российского производства.

Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!

Діло По материалам:

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