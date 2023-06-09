Украина направила ноту Еврокомиссии: дело касается сотрудничества с &quot;Росатомом&quot; — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина направила ноту Еврокомиссии: дело касается сотрудничества с "Росатомом"

Казна и Политика
24
Украина направила ноту Еврокомиссии: дело касается сотрудничества с &quot;Росатомом&quot;
Украина направила ноту Еврокомиссии: дело касается сотрудничества с "Росатомом"
Украина направила в Европейскую комиссию ноту из-за возможной активизации сотрудничества с РФ в атомной энергетике.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шымгаль.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
В конце мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Европейская комиссия дала зеленый свет на дальнейшее участие «Росатома» в достройке венгерской атомной электростанции «Пакш».
Теперь Шмыгаль отметил, что «Росатом» является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты.
Читайте также
«Ожидаем, что предварительное решение по реализации „Росатомом“ проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено», — высказался премьер, добавив, что на фоне крушения на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС такие шаги выглядят сюрреалистически.
Также глава украинского правительства призвал к усилению санкций против россии, в частности, в сфере атомной энергетики.
Читайте также
Напомним, что недавно Европейская комиссия одобрила изменения в контрактах на строительство новых реакторов на венгерской АЭС «Пакш», заключенных в 2014 году с «Росатомом». Венгрия планирует расширить свою атомную электростанцию ​​двумя реакторами российского производства.

Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.