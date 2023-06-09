Украина направила ноту Еврокомиссии: дело касается сотрудничества с "Росатомом"
Украина направила в Европейскую комиссию ноту из-за возможной активизации сотрудничества с РФ в атомной энергетике.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шымгаль.
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В конце мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Европейская комиссия дала зеленый свет на дальнейшее участие «Росатома» в достройке венгерской атомной электростанции «Пакш».
Теперь Шмыгаль отметил, что «Росатом» является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты.
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«Ожидаем, что предварительное решение по реализации „Росатомом“ проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено», — высказался премьер, добавив, что на фоне крушения на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС такие шаги выглядят сюрреалистически.
Также глава украинского правительства призвал к усилению санкций против россии, в частности, в сфере атомной энергетики.
Напомним, что недавно Европейская комиссия одобрила изменения в контрактах на строительство новых реакторов на венгерской АЭС «Пакш», заключенных в 2014 году с «Росатомом». Венгрия планирует расширить свою атомную электростанцию двумя реакторами российского производства.
Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!
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