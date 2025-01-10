Украина накопила рекордные запасы угля — Finance.ua

Украина накопила рекордные запасы угля Сегодня 23:32 — Энергетика

Украина накопила рекордные запасы угля

Запасы угля в Украине достигли почти 3 млн тонн, что является историческим показателем.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 января.

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«У нас на складах примерно 3 млн тонн угля. Это исторический показатель если не за всю историю, то за последние 20 лет точно», — заявил он.

По словам главы правительства, такие объемы объясняются тем, что россияне уничтожили значительный объем тепловой генерации.

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Напомним, в 2024 году Кабмин разрешил экспортировать более 1 млн тонн угля. Такое решение было принято для обеспечения работы государственных угледобывающих предприятий и реализации энергетического угля.

Также сообщалось, что в 2024 году добыча угля в Украине превысила довоенные показатели. С начала года объемы выросли на 24%.

Укрінформ По материалам:

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