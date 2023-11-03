Украина начала торговать электроэнергией с Румынией по европейским правилам — Finance.ua

Украина начала торговать электроэнергией с Румынией по европейским правилам Сегодня 17:22 — Энергетика

Украина начала торговать электроэнергией с Румынией по европейским правилам

Украина с 3 ноября возобновляет торговлю электроэнергией с Румынией благодаря общим аукционам по доступу к межгосударственным электросетям.

Об этом сообщает профильное издание Ex&Pro Consulting.

Украина и Румыния провели первый общий аукцион 2 ноября. 200 МВт — предложенная максимальная пропускная способность на экспорт, 400 МВт — на импорт, по данным «Укрэнерго».

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32% предложенной пропускной способности для экспорта выкупили Сипиджи Энерджи, ДТЭК Западэнерго, Энерго Ресурс Ри Групп.

Девять компаний выкупили 44% предложенной пропускной способности для импорта в Румынию.

3 ноября должно быть фактически импортировано 186 МВтч, экспортировано — 95 МВтч, по данным европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.

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«Укрэнерго» ожидает, что совместные аукционы с другими странами — Польшей, Словакией и Венгрией — заработают на общеевропейской платформе JAO (Joint auctioning Office) с начала 2024 года, написал руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на странице Facebook.

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