Как изменится тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября — Finance.ua

Как изменится тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября Сегодня 09:02 — Энергетика

Как изменится тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября

В Украине с 1 ноября повысят тариф на электроэнергию. При этом повышение будут касаться только небытовых потребителей.

Согласно решению НКРЭКУ, эти тарифы пересматриваются ежемесячно. Об этом говорится в сообщении Yasno

Цены изменятся именно для малых небытовых потребителей, подключенных к следующим сетям:

«Укрзализныця»: если речь идет о 1 классе напряжения — 668,96 грн, 2 класс — 843,45 грн.

«ДТЭК Киевские электросети»: 1 класс напряжения — 638,61 грн, 2 класс — 704,87 грн.

«ДТЭК Киевские региональные электросети»: 1 класс напряжения — 661,58 грн, 2 класс — 704,87 грн.

Отметим, что о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей речь не идет.

Напомним, передавать показания счетчика электроэнергии следует до 4 числа каждого месяца. Потребители могут это сделать:

через сайт ОСР (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другим способом, предусмотренным ОСР.

В Украине часть граждан может оформить жилищную субсидию. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ). Оформить помощь от страны можно несколькими способами.

Обозреватель По материалам:

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