Как изменится тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября — Finance.ua
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Как изменится тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября

Энергетика
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Как изменится тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября
Как изменится тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября
В Украине с 1 ноября повысят тариф на электроэнергию. При этом повышение будут касаться только небытовых потребителей.
Согласно решению НКРЭКУ, эти тарифы пересматриваются ежемесячно. Об этом говорится в сообщении Yasno.
Цены изменятся именно для малых небытовых потребителей, подключенных к следующим сетям:
  • «Укрзализныця»: если речь идет о 1 классе напряжения — 668,96 грн, 2 класс — 843,45 грн.
  • «ДТЭК Киевские электросети»: 1 класс напряжения — 638,61 грн, 2 класс — 704,87 грн.
  • «ДТЭК Киевские региональные электросети»: 1 класс напряжения — 661,58 грн, 2 класс — 704,87 грн.
Отметим, что о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей речь не идет.
Напомним, передавать показания счетчика электроэнергии следует до 4 числа каждого месяца. Потребители могут это сделать:
  • через сайт ОСР (через личный кабинет);
  • позвонить в колл-центр ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • другим способом, предусмотренным ОСР.
В Украине часть граждан может оформить жилищную субсидию. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ). Оформить помощь от страны можно несколькими способами.

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По материалам:
Обозреватель
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