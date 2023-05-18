Украина начала импорт электричества на фоне вечерних пиков потребления — Finance.ua

Украина начала импорт электричества на фоне вечерних пиков потребления
Ракетные атаки рф не нанесли разрушений магистральным сетям, но повреждены распределительные сети в Хмельницкой области. Из-за обстрелов есть обесточивание в 5 областях. Вчера вечером ограничения не применялись, для покрытия вечернего пика задействованы все резервы мощности. Украинцев призывают экономить электроэнергию в вечерние часы. При этом сегодня будет небольшой импорт из Словакии.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«Вечерние и ночные массированные ракетные и дроновые атаки россиян по Украине не нанесли новых повреждений энергетической инфраструктуре магистральных сетей. В то же время вследствие обстрелов есть повреждения в сетях операторов систем распределения (облэнерго), в частности на Хмельнитчине. Также на приграничных и прифронтовых территориях вследствие интенсивных обстрелов на Херсонщине, Николаевщине, Харьковщине, Донбассе и Запорожье», — сообщили в компании.
Как отмечается, ремонтные бригады облэнерго возобновляют питание.
«Вчера при прохождении вечернего пика ограничения потребления не применялись. Для обеспечения потребления электроэнергии были задействованы все имеющиеся резервы мощности на гидро и тепловых электростанциях», — указали тем временем в Укрэнерго.
При этом отмечается, что «сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления».
«Сегодня днем в течение трех часов продлится небольшой импорт из Словакии», — сообщили в Укрэнерго.
Также указано, что «в ночные и дневные часы, когда у энергосистемы есть избыток мощности и сниженное потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу».
«В то же время сегодня в вечерние часы прогнозируется такой же уровень потребления, как и вчера, для покрытия которого будут задействованы все имеющиеся резервы мощности. Ремонтная кампания на электростанциях продолжается. Помочь энергосистеме стабильно работать может экономное потребление. Особо призываем всех снизить использование электроэнергии с 19:00 до 22:00», — указали в Укрэнерго.
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