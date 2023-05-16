В Укрэнерго объяснили, почему Украина не может накопить электроэнергию «про запас» — Finance.ua

В Укрэнерго объяснили, почему Украина не может накопить электроэнергию «про запас» Сегодня 21:31 — Энергетика

В Укрэнерго объяснили, почему Украина не может накопить электроэнергию «про запас»

Самая большая в мире работающая система накопления электроэнергии «батарейка» может заменить всего два блока Украинских ТЭС. Самые современные технологии не позволяют хранить энергию дольше двух недель, при этом они строятся больше года и нуждаются в миллиардах долларов инвестиций, а также теряют энергию при резких перепадах температуры.

Об этом рассказали в Укрэнерго.

Летом энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей электричеством до тех пор, пока электростанции ремонтируются после российских обстрелов и изнурительной работы на максимуме. Есть несколько объективных факторов, не позволяющих накопить электроэнергию, чтобы спустя некоторое время использовать ее в качестве главного резерва для покрытия возможного дефицита, пояснили в Национальной энергетической компании.

Самая большая на сегодняшний день в мире работающая система накопления электроэнергии (США) имеет мощность 400 МВт, равную двум блокам на Украинских тепловых электростанциях (ТЭС). Ее емкость — 1600 МВт-ч — позволяет снабжать электроэнергией 300 тысяч домов в течение 4 часов.

По данным Минэнерго, из-за российских атак в Украине с октября по март только на ТЭС было обстреляно 19 блоков, многие из них по несколько раз. Также получили серьезные повреждения гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали.

Дания начнет строительство системы накопления энергии, которая позволит «консервировать» электроэнергию ветровых электростанций в виде тепла — в расплавленной соли при температуре 700 градусов. Такое хранение считается длительным — однако на практике продолжительность хранения составляет максимум две недели.

Правительство Западной Австралии в бюджете на июль 2023 — июнь 2024 года предусмотрело финансирование двух проектов строительства систем накопления энергии мощностью 500 МВт и 200 МВт. Год работ обойдется австралийскому штату в более чем 1,8 млрд долларов США — и это лишь часть средств, инвестируемых в проекты. Инвестиции в строящуюся с 2020 года систему накопления мощностью 200 МВт в начале составляли 155 млн долларов США, но проект в процессе строительства постоянно дорожал.

В Украине на сегодняшний день сертифицирована только одна система накопления электроэнергии мощностью всего 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-час. Еще несколько проектов строятся, но когда они будут введены в работу — спрогнозировать в нынешних условиях сложно, отметили в Укрэнерго.

Как отмечает Национальная энергетическая компания, единственным техническим решением для длительного хранения электроэнергии является превращение электроэнергии в водород и метан. Но это достаточно дорогой процесс, строительство одного завода для превращения энергии в водород мощностью 60 МВт в Финляндии обойдется в 162 млн евро. В Украине эта технология пока не используется из-за финансовых факторов.

В настоящее время наиболее доступным способом покрытия дефицита мощности является импорт электроэнергии, который при необходимости может осуществляться из соседних стран-членов объединенной сети континентальной Европы ENTSO-E. Решение о поэтапном увеличении объемов импорта электроэнергии было принято летом 2022 года — менее чем через три месяца после синхронизации украинской и европейской энергосистем. В настоящее время разрешенный объем импорта в блок Украина/Молдова составляет 1050 МВт.

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