Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу — «Укрэнерго»
Украина экспортирует электроэнергию в Молдову в ночные и дневные часы. Также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
«Производство электроэнергии сейчас полностью покрывает потребление. Вторая волна половодья идет на убыль, но гидроэлектростанции продолжают активно работать. Кроме того, сезонно увеличили производство электроэнергии солнечные и ветровые электростанции», — говорится в сообщении.
На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы. Энергосистема продолжает восстанавливаться, но объемы повреждений велики.
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