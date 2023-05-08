Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу — «Укрэнерго» Сегодня 19:13 — Энергетика

Украина экспортирует электроэнергию в Молдову в ночные и дневные часы. Также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу.

«Производство электроэнергии сейчас полностью покрывает потребление. Вторая волна половодья идет на убыль, но гидроэлектростанции продолжают активно работать. Кроме того, сезонно увеличили производство электроэнергии солнечные и ветровые электростанции», — говорится в сообщении.

На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы. Энергосистема продолжает восстанавливаться, но объемы повреждений велики.

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