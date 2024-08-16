Украина на следующей неделе может вернуться к графикам отключений э/э из-за жары — Минэнерго Сегодня 12:18 — Энергетика

Украина на следующей неделе может вернуться к графикам отключений э/э из-за жары — Минэнерго

Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста ее потребления.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

«То, что мы будем наблюдать на следующей неделе (повышение температуры. — Ред.), может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений», — сказала она в эфире телемарафона «Единые новости» в пятницу.

Замминистра напомнила, что на энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак, и призвала потребителей экономно пользоваться электроэнергией.

Гринчук также рекомендовала бизнесу активно импортировать электроэнергию, чтобы обезопасить себя от отключений.

Как сообщалось, графики почасовых отключений э/э не применяются для населения и промышленности с 30 июля, за исключением четверга, 8 августа, когда с 17:00 до 22:00 были введены ограничения для промышленности и бизнеса в связи с возникновением дефицита мощности в энергосистеме.

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