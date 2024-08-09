Галушенко о проверках отключений света: регионы-нарушители будут привлечены к ответственности — Finance.ua
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Галушенко о проверках отключений света: регионы-нарушители будут привлечены к ответственности

Энергетика
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Галушенко о проверках отключений света: регионы-нарушители будут привлечены к ответственности
Галушенко о проверках отключений света: регионы-нарушители будут привлечены к ответственности
Во время действия графиков отключения света некоторые регионы Украины не выполняли команды диспетчера на ограничения, и за это они будут привлечены к ответственности.
Об этом на брифинге в Николаеве сказал министр энергетики Герман Галущенко.
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«Во время действия графиков отключений света некоторые регионы Украины не выполняли команды диспетчера на ограничения, сейчас по ним будут сделаны юридические заключения. В частности, Госэнергонадзор проверил Житомир и установил там такие нарушения. Ситуация усугубляется еще и тем, что проверяющих не допускали на объект», — сказал Галущенко.
По его словам, это недопустимо и в мирный период, особенно во время войны. Должен действовать принцип справедливости, как это было в 2022—2023 годах. Не должно быть так, что одни сидят без света по 16 часов, а другие только по два или четыре.
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«У нас единая энергосистема, и она распределяет дефицит электричества равномерно по всем областям. Да, есть определенные моменты, связанные с наличием большего или меньшего количества объектов критической инфраструктуры или промышленности, но это существенно не влияет на ситуацию», — подчеркнул министр.
Как сообщалось, Госэнергонадзор проверил применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений (ГПО) и справедливого распределения электроэнергии в областях.
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Наибольшее количество нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем в Житомирской области работниками АО «Житомироблэнерго» создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений ОСР.
По материалам:
Укрінформ
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