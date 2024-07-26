С 27 июля в Киеве меняются графики отключений света — Finance.ua

С 27 июля в Киеве меняются графики отключений света Сегодня 15:26 — Энергетика

С 27 июля в Киеве меняются графики отключений света

В Киеве с 27 июля графики сдвинутся на час вперед для равномерной нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Что меняется? С субботы, 27 июля, графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед.

К примеру, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00.

Для чего это? Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Обновленные графики будут доступны с 00:00 27 июля:

Напомним, как объяснялось ранее, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — ответственность облэнерго.

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