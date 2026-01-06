Украина может получить первый транш займа ЕС до конца 2-го квартала 2026 года
Европейская комиссия и Совет ЕС работают над финализацией правовой базы для предоставления Украине займа в 90 млрд евро на следующие два года с тем, чтобы Украина могла получить первый транш до конца второго квартала 2026 года.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Мацей Берестецки, передает Европейская правда.
Евросоюз ведет подготовительную работу по предоставлению Украине 90 млрд евро в 2026−27 годах, о чем Европейский совет принял решение в декабре.
«18−19 декабря Европейский совет договорился предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро на основе усиленного сотрудничества. После заседания, Еврокомиссия подала предложение о решении Совета ЕС, которое позволяет усиленное сотрудничество. Оно было принято 22 декабря и передано в Совет ЕС, где за него будут голосовать квалифицированным большинством», — сообщил Берестецки.
Он добавил, что для принятия решения об усиленном сотрудничестве ЕС и Украины также требуется согласие Европейского парламента.
«Предполагается, что это (утверждение документа Советом ЕС и Европарламентом. — Ред.) произойдет в течение следующих нескольких недель», — добавил представитель Еврокомиссии.
Он также подчеркнул, что в то же время Европейская комиссия работает над предложением касательно регламента, который устанавливает условия займа для Украины.
«Это предложение от Комиссии планируется принять в январе, а затем оно будет передано в Коллегию для принятия решения», — рассказал спикер.
В то же время, «Европейский совет согласился с изменениями в регламент о многолетней финансовой рамке (многолетний бюджет ЕС до 2027 года. — Ред.), чтобы ЕС мог предоставить заем третьей стране».
«Это предложение от Комиссии также планируется принять в январе», — уточнил он.
«Мы отдаем себе отчет в неотложности финансовых потребностей Украины. Планируем осуществить первый платеж Украине не позднее второго квартала 2026 года», — добавил Мацей Берестецки, отвечая на вопрос «ЕвроПравды».
Напомним, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Но Венгрия, Словакия и Чехия отказались принять участие в этой схеме.
