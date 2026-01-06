0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина может получить первый транш займа ЕС до конца 2-го квартала 2026 года

Казна и Политика
24
Украина может получить первый транш займа ЕС до конца 2-го квартала 2026 года
Украина может получить первый транш займа ЕС до конца 2-го квартала 2026 года
Европейская комиссия и Совет ЕС работают над финализацией правовой базы для предоставления Украине займа в 90 млрд евро на следующие два года с тем, чтобы Украина могла получить первый транш до конца второго квартала 2026 года.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Мацей Берестецки, передает Европейская правда.
Евросоюз ведет подготовительную работу по предоставлению Украине 90 млрд евро в 2026−27 годах, о чем Европейский совет принял решение в декабре.
Читайте также
«18−19 декабря Европейский совет договорился предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро на основе усиленного сотрудничества. После заседания, Еврокомиссия подала предложение о решении Совета ЕС, которое позволяет усиленное сотрудничество. Оно было принято 22 декабря и передано в Совет ЕС, где за него будут голосовать квалифицированным большинством», — сообщил Берестецки.
Он добавил, что для принятия решения об усиленном сотрудничестве ЕС и Украины также требуется согласие Европейского парламента.
«Предполагается, что это (утверждение документа Советом ЕС и Европарламентом. — Ред.) произойдет в течение следующих нескольких недель», — добавил представитель Еврокомиссии.
Он также подчеркнул, что в то же время Европейская комиссия работает над предложением касательно регламента, который устанавливает условия займа для Украины.
«Это предложение от Комиссии планируется принять в январе, а затем оно будет передано в Коллегию для принятия решения», — рассказал спикер.
Читайте также
В то же время, «Европейский совет согласился с изменениями в регламент о многолетней финансовой рамке (многолетний бюджет ЕС до 2027 года. — Ред.), чтобы ЕС мог предоставить заем третьей стране».
«Это предложение от Комиссии также планируется принять в январе», — уточнил он.
«Мы отдаем себе отчет в неотложности финансовых потребностей Украины. Планируем осуществить первый платеж Украине не позднее второго квартала 2026 года», — добавил Мацей Берестецки, отвечая на вопрос «ЕвроПравды».
Напомним, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Но Венгрия, Словакия и Чехия отказались принять участие в этой схеме.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems