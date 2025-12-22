0 800 307 555
ру
ЕС ежегодно будет платить €3 млрд процентов по кредиту Украине

Казна и Политика
13
ЕС ежегодно будет платить €3 млрд процентов по кредиту Украине
ЕС ежегодно будет платить €3 млрд процентов по кредиту Украине
Европейский Союз будет ежегодно платить около €3 млрд процентов по кредиту, предоставленному Украине для поддержки ее оборонного бюджета против россии.
Об этом сообщили чиновники Европейской комиссии, передает Politico.
Ранее лидеры ЕС согласились привлечь 90 млрд евро на следующие 2 года под гарантии бюджета Евросоюза.

Стоимость заимствований

По оценкам Еврокомиссии, с 2028 года ЕС будет ежегодно платить около €3 млрд процентов, в 2027 году расходы на обслуживание долга составят около €1 млрд.
Погашение кредита для Украины предусмотрено только после окончания войны и выплаты россией репараций. Такой сценарий пока выглядит маловероятным, поэтому ЕС может либо постоянно рефинансировать долг, либо использовать замороженные активы для его погашения.
Для этого будет нужно новое политическое решение лидеров ЕС, поскольку Бельгия выступает против использования таких активов. Большинство из них хранится в брюссельском финансовом депозитарии Euroclear.
Этот кредит будет обеспечивать Украине финансовую поддержку в течение двух лет, чтобы покрыть дефицит бюджета в 71,7 млрд евро и гарантировать непрерывное финансирование военных и государственных нужд.

Кто будет участвовать в общем долге

Чехия, Венгрия и Словакия не присоединятся к распределению долговой нагрузки вместе с другими 24 странами ЕС, но согласились не блокировать финансирование Украины.
В рамках компромисса Еврокомиссия предложит механизм так называемого усиленного сотрудничества, который даст 24 странам правовую основу для привлечения общего долга.

Справка Finance.ua:

  • в ночь на 19 декабря Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026−27 годы;
  • механизм будет работать по принципу «репарационного кредита»: Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как россия выплатит репарации. До тех пор замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а ЕС оставляет за собой право использовать денежные остатки для финансирования этого кредита.
