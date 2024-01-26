Украина может перенести часть производства дронов в Литву — Finance.ua

Украина может перенести часть производства дронов в Литву Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Украина может перенести часть производства дронов в Литву

В рамках международного сотрудничества Украина может начать производство дронов на территории Литвы.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает JP.lt.

По его словам, такая возможность рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество и подготовка западных соседей к возможным военным угрозам.

Читайте также «Укрзализныця» создаст собственное подразделение операторов дронов

«Можно говорить и о совместном производстве (беспилотников. — Ред.). Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, возможно, частично для себя, если бы мы смогли обеспечить их необходимыми дронами», — заявил Ландсбергис.

По его словам, способ ведения войны меняется, поэтому Литве следует учиться у украинцев, которые почти два года воюют против российской агрессии.

Читайте также Данилов заявил, что Украина входит в тройку лидеров мира по производству дронов

Глава МИД Литвы отметил, что за несколько лет до начала полномасштабного вторжения рф Украина фактически не имела представления, что в войне ей понадобятся дроны, которые сегодня стали повседневной нормой в условиях боевых действий.

Ландсбергис подчеркнул, что Литва должна учиться, ведь если смотреть на ситуацию со стороны подготовки к войне в их стране, то этот опыт актуален для литовцев.

«Учиться (у украинцев. — Ред.) нужно сейчас. Тем более, что они готовы открывать друзьям свои книги о войне. Такой случай изрядный. За те уроки, которые мы можем извлечь, была уплачена высочайшая цена», — подытожил глава МИД Литвы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.