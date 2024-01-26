Украина может перенести часть производства дронов в Литву — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина может перенести часть производства дронов в Литву

Казна и Политика
35
Украина может перенести часть производства дронов в Литву
Украина может перенести часть производства дронов в Литву
В рамках международного сотрудничества Украина может начать производство дронов на территории Литвы.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает JP.lt.
По его словам, такая возможность рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество и подготовка западных соседей к возможным военным угрозам.
Читайте также
«Можно говорить и о совместном производстве (беспилотников. — Ред.). Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, возможно, частично для себя, если бы мы смогли обеспечить их необходимыми дронами», — заявил Ландсбергис.
По его словам, способ ведения войны меняется, поэтому Литве следует учиться у украинцев, которые почти два года воюют против российской агрессии.
Читайте также
Глава МИД Литвы отметил, что за несколько лет до начала полномасштабного вторжения рф Украина фактически не имела представления, что в войне ей понадобятся дроны, которые сегодня стали повседневной нормой в условиях боевых действий.
Ландсбергис подчеркнул, что Литва должна учиться, ведь если смотреть на ситуацию со стороны подготовки к войне в их стране, то этот опыт актуален для литовцев.
«Учиться (у украинцев. — Ред.) нужно сейчас. Тем более, что они готовы открывать друзьям свои книги о войне. Такой случай изрядный. За те уроки, которые мы можем извлечь, была уплачена высочайшая цена», — подытожил глава МИД Литвы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.