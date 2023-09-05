Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС — Finance.ua

Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС

Украина завершила ликвидацию последствий после теракта на Каховской ГЭС, при этом удалось избежать вспышек инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Благодаря слаженной работе специалистов Центров контроля и профилактики болезней и медиков, экстренных служб и оперативному обмену информацией с органами местного самоуправления и потому, что люди прислушивались к ограничениям и рекомендациям, удалось избежать вспышек инфекционных болезней», — отметил Кузин.

По словам главного санврача, на пострадавших территориях было развернуто три инфекционных хаба. Более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру — холеры не обнаружены ни в одном случае.

В целом, если в первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС по бактериологическим показателям несоответствие санитарным нормам достигало 35%, то уровень загрязнения водоемов снизился до отклонения в 10% в отдельных точках мониторинга.

Мониторинг морской и речной воды из поверхностных водоемов будет продолжаться и дальше.

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«В случае фиксации отклонений или несоответствия санитарно-гигиеническим нормам Центры контроля и профилактики болезней будут информировать органы местного самоуправления и общины о возможных рисках», — сообщил Кузин.

Также с июля на территориях пострадавших общин, где вода полностью отступила, а земля подсохла, специалисты исследовали более 100 проб грунта на территориях Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся затоплению.

Справка Finance.ua:

после разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч населения;

почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде, для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации было доставлено 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Економічна Правда По материалам:

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