Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС — Finance.ua

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Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС

Казна и Политика
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Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС
Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС
Украина завершила ликвидацию последствий после теракта на Каховской ГЭС, при этом удалось избежать вспышек инфекционных заболеваний, в том числе холеры.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
«Благодаря слаженной работе специалистов Центров контроля и профилактики болезней и медиков, экстренных служб и оперативному обмену информацией с органами местного самоуправления и потому, что люди прислушивались к ограничениям и рекомендациям, удалось избежать вспышек инфекционных болезней», — отметил Кузин.
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По словам главного санврача, на пострадавших территориях было развернуто три инфекционных хаба. Более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру — холеры не обнаружены ни в одном случае.
В целом, если в первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС по бактериологическим показателям несоответствие санитарным нормам достигало 35%, то уровень загрязнения водоемов снизился до отклонения в 10% в отдельных точках мониторинга.
Мониторинг морской и речной воды из поверхностных водоемов будет продолжаться и дальше.
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«В случае фиксации отклонений или несоответствия санитарно-гигиеническим нормам Центры контроля и профилактики болезней будут информировать органы местного самоуправления и общины о возможных рисках», — сообщил Кузин.
Также с июля на территориях пострадавших общин, где вода полностью отступила, а земля подсохла, специалисты исследовали более 100 проб грунта на территориях Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся затоплению.

Справка Finance.ua:

  • после разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, в которых проживало около 900 тысяч населения;
  • почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде, для нужд населения и недопущения вспышек инфекционных болезней в зону чрезвычайной ситуации было доставлено 148 тысяч тонн питьевой и технической воды.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Економічна Правда
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