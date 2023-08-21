Заработала первая нить водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Заработала первая нить водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС Сегодня 17:11 — Энергетика

Заработала первая нить водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС

В понедельник была запущена первая нить магистрального водопровода на участке «Ингулец — Кряжево», который начали строить на третий день теракта на Каховской ГЭС. Он обеспечит водой четверть населения Кривого Рога.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления.

Нить водопровода начали строить на третий день после российского теракта на Каховской ГЭС. В целом звено «Ингулец — Кряжево» состоит из четырех нитей. Запуск остальных трех должен состояться в начале осени.

В целом проект магистрального водопровода состоит из трех участков общей протяженностью около 150 км. Впереди — запуск еще двух участков «Марганец — Никополь — Покров» (длина 40,9 км) и «Запорожье — Томаковка — Марганец» (76,7 км).

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Для запуска первого звена вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. Далее вода по открытому каналу попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога. Этот процесс продлится до 10 дней.

Отмечается, что для прозрачности строительства на каждом участке привлечены инженеры-консультанты и независимый технадзор. Работы на строительстве водопровода ведутся непрерывно и круглосуточно. Внедрением проекта занимается Государственное агентство восстановления при содействии местных и областных властей.

В Минвосстановления напоминают, что из-за российского теракта на Каховской ГЭС перебои с водоснабжением имеют около миллиона украинцев. В некоторых населенных пунктах воду подвозят цистернами, а питьевую воду люди покупают в бутылках.

Вскоре при поддержке USAID будет проведен комплексный технический аудит проектной документации на строительство всех трех участков магистральных водопроводов.

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