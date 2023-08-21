МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению — Finance.ua

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МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению

Казна и Политика
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МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению
Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению: в результате теракта разрушены 11 пролетов верхней части дамбы из 28-ми.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений по построению системы реализации Формулы мира, сообщает пресс-служба МВД.
Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла.
В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек (на контролируемой правительством территории. — Ред.), подвел итоги Клименко.
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Из подтопленных районов вывезли около 4 тысяч человек и сотни домашних животных. В ходе спасательной операции и эвакуации оккупанты неоднократно открывали огонь по людям, напоминают в МВД.
Министр внутренних дел подчеркнул, что самая главная угроза для Украины и мира теперь существует вокруг ЗАЭС.
Клименко поблагодарил страны-партнеры за помощь на общую сумму 136 млн грн. Переданное оборудование помогло в ликвидации последствий российского теракта.

Справка Finance.ua:

  • последствия подрыва Каховской ГЭС приведут к увеличению дефицита торговли товарами по итогам года на 0,4 миллиарда долларов;
  • государство компенсирует украинцам из Херсонской и Николаевской областей потери урожая в результате российского теракта на Каховской ГЭС. Фермеры смогут получить компенсацию в 100 тысяч гривен.
  • Кабинет Министров продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября 2023 года включительно;
  • глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщал, что восстановление Каховской гидроэлектростанции после ее деоккупации займет шесть лет. Новая станция будет современной и значительно мощнее разрушенной. А в настоящее время, в течение двух лет, будут разрабатывать экспериментальный проект восстановления.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Українська правда
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