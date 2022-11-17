Украина консультируется с партнерами по новой модели налоговой системы — ОП — Finance.ua
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Украина консультируется с партнерами по новой модели налоговой системы — ОП

Казна и Политика
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Украина консультируется с партнерами по новой модели налоговой системы — ОП
Украина консультируется с партнерами по новой модели налоговой системы — ОП
Украина совместно с Международным валютным фондом и другими международными партнерами проводит консультации по поводу того, как модифицировать налоговую систему.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма в ходе Киевского международного экономического форума.
«Сегодня достаточно активно идут переговоры с МВФ и другими международными финансовыми партнерами на предмет того, как мы можем модифицировать нашу налоговую систему для двух целей. Первое — для того, чтобы мы были конкурентно способны с нашими сосудами. Второе — чтобы построить такую модель, которая приведет к культуре уплаты налогов», — сказал Шурма.
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Он также отметил, что на период послевоенного восстановления в налоговом плане у нас должны быть достаточно хорошие инвестиционные условия.
Шурма подчеркнул, что только после того, как власти завершат эти дискуссии с международными партнерами, только тогда можно будет возвращаться в публичную плоскость обсуждения новой налоговой системы.
«Только что мы закончим с ними (международными партнерами. — Ред.) эту дискуссию, мы вернемся в публичную плоскость и сможем озвучить, какой будет новая налоговая система после победы», — сказал Шурма.
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Напомним, в сентябре Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство в ближайшее время не планирует вносить изменения в Налоговый кодекс.
В середине августа в интервью Forbes заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма сообщил, что якобы обсуждается проект налоговой реформы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%. Заместитель главы ОП добавил, что параллельно предлагается отказаться от единого социального взноса и военного сбора, а также отменить все льготы полностью, усилить ответственность за нарушение налогового законодательства и предоставить доступ Государственной налоговой службе к информации о банковских счетах.

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По материалам:
Укрінформ
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