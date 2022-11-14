Гетманцев сообщил, планируют ли налоговые изменения в 2023 году — Finance.ua
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Гетманцев сообщил, планируют ли налоговые изменения в 2023 году

Казна и Политика
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Гетманцев сообщил, планируют ли налоговые изменения в 2023 году
Гетманцев сообщил, планируют ли налоговые изменения в 2023 году
Отсутствие законопроекта о налоговых изменениях в пакете с госбюджетом-2023 было общей позицией профильного парламентского комитета и правительства, существенных налоговых изменений в следующем году не планируется.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Каких-то существенных изменений в налоговой базе в военное время, а весь финансовый 2023 год мы планируем как военное время, не планируется», — сказал он.
Гетманцев добавил, что доволен прекращением «совершенно безумных дискуссий» о необходимости отмены ЕСВ.
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«Я очень доволен тем, что мы наконец „переболели“ очередным налоговым вирусом „10-10-10“, этой мутацией вируса „5-10“. Так вот, эта „пандемия“, порожденная маргинальными псевдоэкспертами и зараженными ими некоторыми должностными лицами», нас покинула", — подчеркнул глава комитета.
По его словам, из поддерживаемых им предложений — индексация отдельных налогов и сборов.
«Индексация будет проводиться, и привязку абсолютных ставок, например, к минимальной заработной плате я полностью поддерживаю! Я считаю, что это нормальная вещь, и ее нужно делать либо к минимальной заработной плате, либо к индексу инфляции. Я думаю, что мы это сделаем в одном из следующих законопроектов. Это не принципиальная, а техническая вещь, которая необходима», — пояснил Гетманцев.
Комментируя рекомендацию миссии МВФ воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления, глава комитета отметил, что также считает льготы злом, но не отрицает их полностью, поскольку в некоторых случаях они могут быть меньшим злом, чем их отсутствие.
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В качестве таких примеров он назвал индустриальные парки, заявив о стратегии стимулирования развития промышленности и переработки.
«Именно поэтому поддерживаем индустриальные парки, и поэтому мы планируем зарегистрировать на этой неделе законопроект о поддержке промышленности в условиях военного положения. Мы хотим дать ей возможность завозить оборудование без НДС, не отвлекать средства из бизнеса», — сообщил глава комитета.
По его словам, законопроект не имеет значительных фискальных потерь для бюджета, а есть отложенный эффект уплаты НДС.
Говоря о предложениях экономического департамента Офиса президента ввести нулевую ставку на экспорт зерна, Гетманцев выразил мнение, что воздержался бы от такого решения на этапе военных действий.
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«Я не уверен в их правильности именно сейчас. Поскольку, с одной стороны, поддерживать аграриев программой 5-7-9% или другими программами, а с другой — лишать их права на возмещение кредита — мне кажется, что это ударит по мелким аграриям и приведет к монополизации аграрного сектора, а не к существенному увеличению поступлений в бюджет. Убежден, что это предложение можно рассмотреть в комплексе с защитой интересов малых и средних фермеров», — отметил председатель комитета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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