ЕСВ, налоги и лимиты для ФЛП в 2023 году — Finance.ua

ЕСВ, налоги и лимиты для ФЛП в 2023 году Сегодня 21:01 — Личные финансы

ЕСВ, налоги и лимиты для ФЛП в 2023 году

Согласно принятому госбюджету на 2023 год, для айтишников-ФЛП предусмотрены новые размеры единого социального взноса и лимиты.

Об этом пишет Dev.ua.

Новые базы

Минимальная зарплата с 2023 года 1 января 2023 года составит 6700 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2023 года составит 2684 грн.

Новые лимиты

1 группа: 167 размеров минимальных зарплат или 1 118 900 грн.

2 группа: 834 минзарплаты, или 5 587 800 грн.

3 группа (3% и 5%): 1167 минималок или 7 818 900 грн.

Новые ставки ЕСВ

Минимальный ЕСВ: 1474 грн в месяц, или 22% от минимальной зарплаты.

Максимальный ЕСВ: 22 110 грн в месяц, или 22% от 15 размеров минимальных зарплат 6700 грн.

ЕСВ за себя ФЛП будет платить в размере 1474 грн в месяц, или 4422 грн в квартал.

Единый налог

ФЛП 1 группы платит 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Для ФЛП 2 группы ставка единого налога составляет 20%, или 6700 грн.

Максимальная ставка по Украине — 20% от минимальной зарплаты.

Для ФЛП 3 группы ставки остаются нынешние: 5% — для неплательщиков НДС, 3% — для плательщиков НДС.

На время действия военного положения действует специальная ставка в 2%.

Большинство ФЛП могут не платить ЕСВ на время действия военного положения. В частности, речь идет о ФЛП-пенсионерах и лицах с инвалидностью, самозанятых ФЛП без дохода, штатных ФЛП, за которых единый социальный взнос уплачивает работодатель.

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