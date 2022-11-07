Около 90% налогов и сборов в 2023 году будут направлены на армию и безопасность — Шмыгаль Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Около 90% налогов и сборов в 2023 году будут направлены на армию и безопасность — Шмыгаль

Кабинет Министров Украины направит на армию и безопасность Украины почти 90% всех налогов и сборов, которые будут уплачены гражданами и бизнесом в следующем году. Дефицит бюджета планируется закрыть благодаря поддержке международных партнеров.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке

Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год", — сказал Шмыгаль.

В частности, на следующий год на Вооруженные силы Украины и безопасность запланировано выделить 1,1 трлн грн, почти 450 млрд грн будут направлены на социальные программы и пенсии. 176 млрд грн запланировано выделить на здравоохранение и 156 млрд грн — на образование.

«Это четыре главные статьи расходов. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн грн, а расходы — 2,6 трлн грн. Дефицит более чем в 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новых программах финансирования», — добавил Премьер-министр Украины.

Глава правительства также проинформировал, что к теплу уже подключена половина объектов в Украине. В газохранилищах есть 14,5 млрд кубов газа, что достаточно для прохождения зимы.

Энергетики 24/7 продолжают ремонты, чтобы возобновить стабильное энергоснабжение. Украина получила от доноров уже 700 генераторов и еще 900 будут доставлены в ближайшее время.

По словам Шмыгаля, 12 стран поддерживают Украину необходимым оборудованием для ремонтов. Тарифы на этот отопительный сезон не растут, субсидии выделяются. «Делаем все, чтобы каждый украинец зимой был со светом и теплом», — сказал он.

Благодаря грантам от правительства по программе «єРобота» создано уже более 650 новых бизнесов, а это тысячи рабочих мест и миллионы гривен налогов для армии и страны.

«В госбюджете-2023 предусматривалось, что программа „єРобота“ продлится, чтобы помочь создать еще больше новых предприятий и рабочих мест. Также в следующем году продолжится и программа доступных кредитов „5-7-9“, благодаря которой бизнес получил 60 млрд грн с начала полномасштабной войны», — проинформировал Шмыгаль.

Власти продолжают помогать внутренним переселенцам. Так, говорит глава правительства, в Украине расширены возможности получения льготной ипотеки для внутренне перемещенных лиц. В частности, это касается увеличения сроков и площади, на которую предоставляются льготные ссуды.

На компенсации государственным и коммунальным заведениям дополнительно направлено 34 млн грн за бесплатное размещение переселенцев. На сегодняшний день в таких заведениях находятся 150 тысяч человек. С начала полномасштабной войны государство компенсировало заведениям более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг.

Шмыгаль отметил, что четыре месяца работает зерновая инициатива. За это время более 10 млн тонн украинской агропродукции отправлено в 43 страны мира. Инициатива способствует преодолению мирового продовольственного кризиса и улучшает ситуацию для украинских аграриев и экономики в целом. Украина заинтересована в ее продлении и работает для этого с ООН, Турцией и другими партнерами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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