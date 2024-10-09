Украина конфисковала сухогруз за незаконный заход в порты Крыма — Finance.ua

Украина конфисковала сухогруз за незаконный заход в порты Крыма Сегодня 16:15

Украина конфисковала сухогруз за незаконный заход в порты Крыма

В Одесской области Морская охрана Государственной пограничной службы совместно с правоохранительными органами задержала сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, который незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности.

Об этом сообщила ГПСУ

По решению суда судно передано в собственность государства Украина.

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«Задержание произошло в июле 2024 года, когда подразделения Морской охраны в составе межведомственной группы обнаружили нарушение судоходства во временно захваченных акваториях», — говорится в сообщении.

Днепровский районный суд города Киева постановил передать судно в Национальное агентство по управлению активами (АРМА).

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Капитан судна обвиняется по ч. 2 ст. 332−1 Уголовного кодекса Украины в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью причинения вреда государственным интересам. За нарушение украинского законодательства и международного права судно теперь перейдет под управление государства для дальнейшего использования.

Украина продолжает твердо отстаивать свой суверенитет в территориальных водах, напоминая, что все порты Крыма и Азовского моря остаются закрытыми для коммерческой деятельности. Любые операции на этих портах нарушают международные нормы и законодательство Украины.

Укрінформ По материалам:

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