Украина конфисковала сухогруз за незаконный заход в порты Крыма — Finance.ua

Украина конфисковала сухогруз за незаконный заход в порты Крыма
В Одесской области Морская охрана Государственной пограничной службы совместно с правоохранительными органами задержала сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, который незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности.
Об этом сообщила ГПСУ.
По решению суда судно передано в собственность государства Украина.
Читайте также
«Задержание произошло в июле 2024 года, когда подразделения Морской охраны в составе межведомственной группы обнаружили нарушение судоходства во временно захваченных акваториях», — говорится в сообщении.
Днепровский районный суд города Киева постановил передать судно в Национальное агентство по управлению активами (АРМА).
Капитан судна обвиняется по ч. 2 ст. 332−1 Уголовного кодекса Украины в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью причинения вреда государственным интересам. За нарушение украинского законодательства и международного права судно теперь перейдет под управление государства для дальнейшего использования.
Украина продолжает твердо отстаивать свой суверенитет в территориальных водах, напоминая, что все порты Крыма и Азовского моря остаются закрытыми для коммерческой деятельности. Любые операции на этих портах нарушают международные нормы и законодательство Украины.
Поделиться новостью