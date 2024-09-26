ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Усманова — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Усманова

5
ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Усманова
ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Усманова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому олигарху Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам о конфискации имущества.
Об этом сообщила заместитель министра Инна Богатых в Facebook.
Речь идет о железорудной продукции объемом более 165 тысяч тонн (ориентировочная стоимость — более 2 млрд. грн.). А также о 100% уставного капитала ООО «Петер-Сервис Украина» — IT-компании, которая ранее была под контролем Усманова.
Читайте также
«Взыскание активов Усманова и других пособников Кремля является маленьким, но очередным и системным шагом для восстановления справедливости и возмещения ущерба на средства тех, кто вместе с политическим руководством рф ответственен за агрессию против Украины», — написала Богатых.
Решение ВАКС было принято 25 сентября и еще не вступило в силу. На него может быть подана апелляция.

Справка Finance.ua:

  • Алишер Усманов — российский бизнесмен, олигарх, в рейтинге российских миллиардеров, составленном за 2023 год, он занимает 8-е место с состоянием в размере 14,4 млрд долларов США.
  • Усманов является основателем Группы «USM» и совместно с Андреем Скочем, Владимиром Скочем, Варварой Скоч и Владимиром Стершинским, оказывают решающее влияние на деятельность группы и дочерних компаний, действующих в стратегических для экономики россии отраслях — в металлургии и горнодобывающей отрасли, телекоммуникационном секторе и сфере цифровых технологий, в том числе «Металлоинвест» и «МегаФон».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.