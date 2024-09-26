ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Усманова — Finance.ua

ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Усманова Сегодня 15:47

ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Усманова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому олигарху Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам о конфискации имущества.

Об этом сообщила заместитель министра Инна Богатых в Facebook.

Речь идет о железорудной продукции объемом более 165 тысяч тонн (ориентировочная стоимость — более 2 млрд. грн.). А также о 100% уставного капитала ООО «Петер-Сервис Украина» — IT-компании, которая ранее была под контролем Усманова.

«Взыскание активов Усманова и других пособников Кремля является маленьким, но очередным и системным шагом для восстановления справедливости и возмещения ущерба на средства тех, кто вместе с политическим руководством рф ответственен за агрессию против Украины», — написала Богатых.

Решение ВАКС было принято 25 сентября и еще не вступило в силу. На него может быть подана апелляция.

Справка Finance.ua:

Алишер Усманов — российский бизнесмен, олигарх, в рейтинге российских миллиардеров, составленном за 2023 год, он занимает 8-е место с состоянием в размере 14,4 млрд долларов США.

Усманов является основателем Группы «USM» и совместно с Андреем Скочем, Владимиром Скочем, Варварой Скоч и Владимиром Стершинским, оказывают решающее влияние на деятельность группы и дочерних компаний, действующих в стратегических для экономики россии отраслях — в металлургии и горнодобывающей отрасли, телекоммуникационном секторе и сфере цифровых технологий, в том числе «Металлоинвест» и «МегаФон».



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