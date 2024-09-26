Не только Моршинская: Минюст хочет конфисковать все активы Фридмана, Авена и Косогова в Украине — Finance.ua

Не только Моршинская: Минюст хочет конфисковать все активы Фридмана, Авена и Косогова в Украине Сегодня 09:45

Министерство юстиции Украины 25 сентября подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкций и взыскании в доход государства ряда активов, принадлежащих российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену, Андрею Косогову и компании Rissa Investments Limited.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Министерство юстиции просит взыскать в доход государства:

82,1086% от общего количества акций ЧАО «Страховая компания «Альфа Страхование»,

86,2264% доли уставного капитала ООО «Альфа-Лизинг Украина», ООО «Паритет Финанс», ООО «Сенс Диджитал», ООО «Универсальная лизинговая компания «Альфа»

100% от общего количества акций ЧАО «Миргородский завод минеральных вод», ЧАО «Моршинский завод минеральных вод «Оскар», ЧАО «Индустриальные и дистрибуционные системы»,

100% доли уставного капитала ООО «ИДС Аква Сервис», ООО «Потужність», ЧП «ИВА», ДП «Нова.Ком»,

3,343 445% от общего количества акций ЧАО «Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпиво»,

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«Фридман М.М., Авен П.А. и Косогов А.М. являются российскими бизнесменами, учредителями и акционерами компаний, входящих в финансово инвестиционный консорциум «Альфа-Групп». Компания «Rissa Investments Limited» является холдинговой компанией, дочерние предприятия которой осуществляют производство и дистрибуцию минеральных вод, в частности, на территории Украины, российской федерации и Грузии и вместе с компанией «Rissa Investments Limited» образуют Группу компаний «Боржоми», — говорится в сообщении Минюста.

В конце 2022 года по иску БЭБ суд арестовал и передал в АРМА корпоративные права владельцев холдинга IDS Ukraine, в который входят Моршинский завод минеральных вод Оскар, Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания IDS и оператор доставки воды ИДС Аква Сервис. Они производят минеральные воды под брендами «Моршинская», «Миргородская», «Моршинская Лимонада», энергетик «Воля», а также воды Aqua Life и «Аляска». Среди акционеров компании — Фридман и партнеры. Их доля в компании снизилась с 55,8% до 49,99% летом 2022-го.

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