Правительство передало на большую приватизацию завод, конфискованный у российского олигарха — Finance.ua
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Правительство передало на большую приватизацию завод, конфискованный у российского олигарха

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Правительство передало на большую приватизацию завод, конфискованный у российского олигарха
Правительство передало на большую приватизацию завод, конфискованный у российского олигарха
Кабинет министров включил предприятие «ВСМПО Титан Украина», принадлежавшее подсанкционному россиянину Михаилу Шелкову, в список объектов большой приватизации.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
«Включен в перечень объектов большой приватизации государственной собственности, утвержденный распоряжением КМУ от 16.01.2019 № 36-р, долю в размере 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «ВСМПО Титан Украина», — сообщил Мельничук.

Подробности

В марте прошлого года арестовано имущество завода по изготовлению титановых труб «ВСМПО Титан Украины», российского подсанкционного олигарха Михаила Шелкова.
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Согласно Указу Президента Украины от 19 октября 2022 года № 727/2022 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которым предусмотрено ограничительные меры по Шелкову.
В феврале 2023 года Кабинет Министров передал в управление Фонда госимущества конфискованные активы российского миллиардера, акционера титановой корпорации ВСМПО-Ависма Михаила Шелкова.
По материалам:
УНН
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