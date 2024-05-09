Украина ищет средства в ЕС для развития собственной оружейной промышленности, — Камышин Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Украина ищет средства в ЕС для развития собственной оружейной промышленности, — Камышин

Украина ищет средства в Евросоюзе, чтобы увеличить поддержку собственной оружейной промышленности и использовать дополнительные мощности, не связанные с контрактами.

Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, сообщает Euractiv.

«Наша цель — найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. С точки зрения масштабов и стоимости мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает, — это финансирование», — сказал он.

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По словам министра, одной из инициатив может стать «расширение фондов Европейского фонда мира для возмещения расходов государств-членов, которые закупают оборудование непосредственно у Украины и оставляют его в Украине — это быстро, это работает, это будет здорово».

«Во-вторых, это использование сверхприбыли от замороженных российских активов, до 3 миллиардов евро, и включение закупок в Украине в эту программу. Если посмотреть на оборонную промышленность Украины, то мы создали хорошую машину, которая может быстро работать — все, что нам нужно сейчас, это залить в нее хорошее топливо, которое может быть получено только за счет прибыли от замороженных российских активов — без этого мы не сможем продолжать работать», — заявил Камышин.

По его словам, третьей инициативой станет «включение закупок у украинских производителей в Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP)».

«Мы не хотим конкурировать, мы делаем простые вещи, которые работают просто и дешево, и мы будем дополнять европейскую промышленность, и общий потенциал будет достаточным для сдерживания любого агрессора», — сказал Камишин.

Как ранее говорил президент Владимир Зеленский, для обеспечения безопасности страны и возможности дать решительный ответ на какую-либо агрессию со стороны россии необходимо усилить производство отечественного оружия.

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