Украина импортирует электроэнергию из трех стран — Finance.ua

Украина импортирует электроэнергию из трех стран
Украина в понедельник осуществляет импорт электроэнергии из Словакии, Польши и Молдовы на протяжении всех суток с максимальной мощностью до 850 МВт в отдельные часы. Экспорта нет.
Об этом заявили в «Укрэнерго».
В госкомпании также отчитались, что в воскресенье, 13 августа, максимум потребления был наименьшим с начала августа.
«Максимум потребления был на 6,8% ниже по сравнению с показателями предыдущего воскресенья и на 4% меньше вечернего максимума в рабочий день в пятницу, 11 августа. Уменьшение пика потребления связано как со снижением температуры (с 27,1˚С) 6 августа до 20,6˚С (13 августа), так и с более распределенным в течение суток графиком использования мощных бытовых приборов, что характерно для выходных. Но уже с понедельника метеорологи прогнозируют новое усиление жары», — говорится в сообщении.
В «Укрэнерго» призывают экономно потреблять электроэнергию:
- охлаждать помещение не ниже 23˚С;
- выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
- переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;
- выключать свет, выходя из помещения.
В то же время из-за ночной атаки было обесточено около 2 тыс. потребителей в Одесской области. Свет потребителям удалось вернуть спустя 1,5 часа после обесточивания.
Кроме этого, из-за непогоды есть обесточивание в 2 населенных пунктах в Черниговской области Украины, восстановление питания продолжается. Из-за боевых действий обесточено 418 населенных пунктов.
«Ремонты все еще продолжаются на большом количестве энергоблоков, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены, особенно в вечерние часы», — сообщают в ведомстве.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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