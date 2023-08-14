Украина импортирует электроэнергию из трех стран — Finance.ua

Украина импортирует электроэнергию из трех стран Сегодня 17:40 — Энергетика

Украина импортирует электроэнергию из трех стран

Украина в понедельник осуществляет импорт электроэнергии из Словакии, Польши и Молдовы на протяжении всех суток с максимальной мощностью до 850 МВт в отдельные часы. Экспорта нет.

Об этом заявили в «Укрэнерго».

В госкомпании также отчитались, что в воскресенье, 13 августа, максимум потребления был наименьшим с начала августа.

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«Максимум потребления был на 6,8% ниже по сравнению с показателями предыдущего воскресенья и на 4% меньше вечернего максимума в рабочий день в пятницу, 11 августа. Уменьшение пика потребления связано как со снижением температуры (с 27,1˚С) 6 августа до 20,6˚С (13 августа), так и с более распределенным в течение суток графиком использования мощных бытовых приборов, что характерно для выходных. Но уже с понедельника метеорологи прогнозируют новое усиление жары», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» призывают экономно потреблять электроэнергию:

охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;

выключать свет, выходя из помещения.

В то же время из-за ночной атаки было обесточено около 2 тыс. потребителей в Одесской области. Свет потребителям удалось вернуть спустя 1,5 часа после обесточивания.

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Кроме этого, из-за непогоды есть обесточивание в 2 населенных пунктах в Черниговской области Украины, восстановление питания продолжается. Из-за боевых действий обесточено 418 населенных пунктов.

«Ремонты все еще продолжаются на большом количестве энергоблоков, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены, особенно в вечерние часы», — сообщают в ведомстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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