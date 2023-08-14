Украина импортирует электроэнергию из трех стран — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина импортирует электроэнергию из трех стран

Энергетика
30
Украина импортирует электроэнергию из трех стран
Украина импортирует электроэнергию из трех стран
Украина в понедельник осуществляет импорт электроэнергии из Словакии, Польши и Молдовы на протяжении всех суток с максимальной мощностью до 850 МВт в отдельные часы. Экспорта нет.
Об этом заявили в «Укрэнерго».
В госкомпании также отчитались, что в воскресенье, 13 августа, максимум потребления был наименьшим с начала августа.
Читайте также
«Максимум потребления был на 6,8% ниже по сравнению с показателями предыдущего воскресенья и на 4% меньше вечернего максимума в рабочий день в пятницу, 11 августа. Уменьшение пика потребления связано как со снижением температуры (с 27,1˚С) 6 августа до 20,6˚С (13 августа), так и с более распределенным в течение суток графиком использования мощных бытовых приборов, что характерно для выходных. Но уже с понедельника метеорологи прогнозируют новое усиление жары», — говорится в сообщении.
В «Укрэнерго» призывают экономно потреблять электроэнергию:
  • охлаждать помещение не ниже 23˚С;
  • выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
  • переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;
  • выключать свет, выходя из помещения.
В то же время из-за ночной атаки было обесточено около 2 тыс. потребителей в Одесской области. Свет потребителям удалось вернуть спустя 1,5 часа после обесточивания.
Читайте также
Кроме этого, из-за непогоды есть обесточивание в 2 населенных пунктах в Черниговской области Украины, восстановление питания продолжается. Из-за боевых действий обесточено 418 населенных пунктов.
«Ремонты все еще продолжаются на большом количестве энергоблоков, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены, особенно в вечерние часы», — сообщают в ведомстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.