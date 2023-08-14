Формируется многоуровневая защита для энергетических объектов — Шмыгаль — Finance.ua
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Формируется многоуровневая защита для энергетических объектов — Шмыгаль

Энергетика
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В Украине уже отремонтировано пять атомных энергоблоков, еще четыре находятся в ремонте.
Как передает Укринформ, об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке, подводя итоги недели.
Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему. По АЭС: отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте. По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%. По ГЭС: отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата", — написал Шмыгаль.
Он отметил, что «Укрэнерго» почти на 80% уже отремонтировало магистральные сети, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния.
«Ремонтная кампания идет по плану. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов», — добавил Премьер-министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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