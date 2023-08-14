В Минэнерго рассказали, где сложнее всего с подготовкой к отопительному сезону — Finance.ua

В Минэнерго рассказали, где сложнее всего с подготовкой к отопительному сезону Сегодня 10:13 — Казна и Политика

В Минэнерго рассказали, где сложнее всего с подготовкой к отопительному сезону

Плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, а самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону в приграничных с россией областях, а также на прифронтовых территориях.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге, передает Суспільне.

Безусловно, самая сложная ситуация там, где постоянные обстрелы. Это Херсон. Там постоянные обстрелы. Они (армия России. — Ред.) довольно прицельно бьют по нашим бригадам, которые выезжают делать там определенные работы. Это Харьков. Это прифронтовые территории. Более или менее по Николаеву ситуация, но Запорожье — каждый день приходит информация об обстрелах. Там сложная ситуация. Плюс Чернигов и Сумская область — приграничные. Это самые сложные регионы", — сообщил Галущенко.

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Относительно плановых ремонтов на энергетических объектах Украины Галущенко проинформировал, что сейчас «все идет по графику».

«В августе и сентябре этого года у нас будет ключевая нагрузка по ремонтам на тепловую генерацию и соответственно мы планируем еще один тепловой блок на следующей неделе так же вывести из ремонтов, но ключевое, что все идет по графику. И мы планируем выйти в начало зимы мощностями, которые мы планируем», — сказал министр.

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Он добавил, что генерация электроэнергии в Украине прежде всего зависит от работы атомных электростанций.

«Атомная энергетика является ключевой. Она даже в режиме потери Запорожской АЭС на сегодняшний день производит более 50% электроэнергии в Украине. Поэтому у нас нет другой генерации, которая бы дотянулась до этого показателя. И, соответственно, что важно, это надежность. Прошлый отопительный сезон атомная генерация прошла вообще идеально», — сказал Галущенко.

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Українська правда По материалам:

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