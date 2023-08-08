Украина готовится к вызовам отопительного сезона. Шмыгаль рассказал о реальном положении дел — Finance.ua

Украина готовится к вызовам отопительного сезона. Шмыгаль рассказал о реальном положении дел
В Украине продолжаются ремонты атомных электростанций, тепловой и гидрогенерации, а также электросетей. Часть работ уже выполнена.
Об этом сообщается в заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
«Энергетики в разгар лета продолжают подготовку к зиме. Мы не собираемся преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать о реальном положении дел», — сказал он.
Шмыгаль назвал следующие результаты. В частности:
- По данным Минэнерго, отремонтированы пять атомных блоков. В ремонте еще четыре блока.
- ТЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока. Это 62% от общего количества.
- ТЭЦ. Отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте.
- Гидроэлектростанция. Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности.
Кроме того, «Укрэнерго» почти на 80% проделало работы по ремонту магистральных сетей. «Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения», — добавил он.
Шмыгаль также сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. «Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим для этого все необходимое», — сказал премьер-министр.
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