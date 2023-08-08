В Кабмине рассказали, насколько готовы к отопительному сезону — Finance.ua

В Кабмине рассказали, насколько готовы к отопительному сезону Сегодня 09:14 — Казна и Политика

В Кабмине рассказали, насколько готовы к отопительному сезону

Кабинет министров Украины заявил о готовности предприятий теплокоммунэнерго к следующему отопительному сезону по состоянию на 1 августа на 60%.

Такие данные называют ссылкой на областные администрации по итогам еженедельного совещания в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры.

Вице-премьер — министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, в частности, заявил, что подготовка к отопительному сезону продолжается 23/24. В частности, ведутся плановые работы по подготовке сетей, котельных, генерирующего оборудования, а также индивидуальных тепловых пунктов.

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«Один из ключевых вопросов — восстановление систем теплоснабжения, поврежденных из-за российских атак. Могу сказать, что тепловая часть практически всех ТЭЦ на данный момент восстановлена. Также работаем над обеспечением резервными мощностями», — заявил он.

В частности, Кубраков отметил, что просят правительство выделить средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф для финансирования необходимых ремонтных работ.

Также в ближайшее время планируется решить вопрос продолжения возложения специальных обязанностей для участников рынка природного газа. Также, по словам министра, Минфин ищет пути решения вопроса компенсации разницы в тарифах для предприятий теплокоммунэнерго.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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