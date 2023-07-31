Кабмин выделил средства на восстановление энергетики к отопительному сезону — Шмыгаль
На восстановление и подготовку энергетики к отопительному сезону выделены средства в размере 10 млрд грн, а также международная помощь — в размере 897 млн долларов и 166 млн евро.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, состоявшемся в Ивано-Франковске под председательством Главы государства Владимира Зеленского, передает Правительственный портал.
«Для восстановления, ремонтов и защиты объектов энергетики только Госагентству по восстановлению выделили 10 млрд грн. Также получаем помощь США в размере 897 млн долларов — это средства на генераторы, газотурбинные электростанции, трансформаторы. Работает европейский Фонд энергетической поддержки Украины, в рамках которого получено уже 166 млн евро», — подчеркнул глава Правительства.
По словам Шмыгаля, средства на восстановление, ремонт и защиту объектов энергетики есть, важно своевременно провести все запланированные мероприятия.
Он напомнил, что с мая работает созданный правительством штаб по подготовке к отопительному сезону.
Также глава правительства отметил, что в украинских газохранилищах хранится 11,7 млрд куб. м газа (80% от запланированных объемов), а на складах имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн.
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