Украина и Словакия будут развивать сотрудничество в аграрной сфере — Finance.ua

Украина и Словакия будут развивать сотрудничество в аграрной сфере
Главы аграрных ведомств подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В частности, документ предусматривает сотрудничество на уровне ассоциаций и фермеров и усиление между ними прямых горизонтальных связей.
«Украинские и словацкие фермеры должны понимать друг друга. Это залог долгого и взаимовыгодного сотрудничества. Нам важен опыт наших партнеров. Наши фермеры в сверхсложных условиях продолжают сеять и убирать урожай, а Украина — обеспечивать продовольственную безопасность мира», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Кроме того, аграрные министерства Украины и Словакии будут совместно работать в сферах разведения животных, селекции растений и развитии экспорта между странами, а также будут уделять внимание научным исследованиям в сельском хозяйстве.
Глава украинского министерства пригласил словацкого коллегу Рихарда Такача принять участие в поддержке украинских сельхозпроизводителей в прифронтовых регионах. При этом речь идет не только о грантах, но и об открытии совместных украинско-словацких предприятий по глубинной переработке.
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