Украина и Словакия будут развивать сотрудничество в аграрной сфере — Finance.ua

Украина и Словакия будут развивать сотрудничество в аграрной сфере Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Украина и Словакия будут развивать сотрудничество в аграрной сфере

Главы аграрных ведомств подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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В частности, документ предусматривает сотрудничество на уровне ассоциаций и фермеров и усиление между ними прямых горизонтальных связей.

«Украинские и словацкие фермеры должны понимать друг друга. Это залог долгого и взаимовыгодного сотрудничества. Нам важен опыт наших партнеров. Наши фермеры в сверхсложных условиях продолжают сеять и убирать урожай, а Украина — обеспечивать продовольственную безопасность мира», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Кроме того, аграрные министерства Украины и Словакии будут совместно работать в сферах разведения животных, селекции растений и развитии экспорта между странами, а также будут уделять внимание научным исследованиям в сельском хозяйстве.

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Глава украинского министерства пригласил словацкого коллегу Рихарда Такача принять участие в поддержке украинских сельхозпроизводителей в прифронтовых регионах. При этом речь идет не только о грантах, но и об открытии совместных украинско-словацких предприятий по глубинной переработке.

Економічна Правда По материалам:

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