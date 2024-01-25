Украина и Польша вскоре возобновят межправительственные консультации — Finance.ua
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Украина и Польша вскоре возобновят межправительственные консультации

Казна и Политика
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Польский премьер-министр Дональд Туск объявил, что Украина и Польша возобновят межправительственные консультации во второй половине марта.
Об этом Туск сказал на пресс-конференции в среду, передает Polskie Radio.
Первые консультации пройдут в Варшаве.
Туск отметил, что темой консультаций будет, среди прочего, вопрос украинского зерна и его импорт в Польшу.
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«Нескольким нашим министерствам придется хорошо подготовиться к этим консультациям. Прежде всего — и это тоже связано с протестами фермеров — для меня очень важно принять такие договоренности между польской и украинской сторонами, чтобы польский рынок, польские сельхозпроизводители, польские фермеры не оказались под угрозой неконтролируемого притока сельскохозяйственной продукции из Украины», — сказал Туск.
Премьер отметил, что в ходе визита в Киев услышал четкое заверение, что украинские власти не заинтересованы в неконтролируемом экспорте.
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«Они подписали интересные соглашения, в основном по транзиту с Румынией и Болгарией. Подобную договоренность мы будем искать на уровне украинского и польского правительства», — подчеркнул польский премьер-министр.
Напомним, польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством и должны были приостановить свой протест в среду, 17 января, с 13:00 по киевскому времени.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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