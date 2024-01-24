В Польше стартуют крупные протесты фермеров по поводу импорта из Украины — Finance.ua

В Польше стартуют крупные протесты фермеров по поводу импорта из Украины Сегодня 10:28 — Аграрный рынок

В Польше стартуют крупные протесты фермеров по поводу импорта из Украины

В среду, 24 января, в Польше начинается общенациональный протест фермеров, которые потребуют защитить их бизнес от импорта из третьих стран, в том числе из Украины.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на RMF FM.

Сообщается, что акции с тракторами и другой техникой на дорогах запланированы более чем в 150 местах по всей территории страны. Предполагается, что протесты будут проходить в форме не блокады, а медленного движения колонны, или демонстрации вдоль дороги.

Фермеры потребуют остановить «бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты».

Польские аграрии говорят, что они оказались в неконкурентном положении, поскольку они в своей деятельности обязаны выполнять ряд правил и дополнительно тратить средства на определенные меры по защите окружающей среды, тогда как на производителей в третьих странах эти требования не распространяются.

Также они призывают готовить «стратегию вступления Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства» с разделением на сектора.

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Кроме того, фермеры хотят, чтобы власти пересмотрели общую европейскую политику в сфере сельского хозяйства. Они недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом, и хотят изменений и большей «гибкости» в национальной стратегии на весь период до 2027 года.

Напомним, что во время визита в Киев новый премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Украина и Польша найдут выгодный для сельхозпроизводителей обеих стран выход.

В то же время, премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев обещал приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать интересы польских фермеров и перевозчиков, а также выразил ожидание, что и Польша сделает шаги по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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