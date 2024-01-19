Румынские фермеры прекратили блокировку движения грузовиков на ПП «Викову-де-Сус — Красноильск» Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Румынские фермеры прекратили блокировку движения грузовиков на ПП «Викову-де-Сус — Красноильск»

19 января румынские фермеры разблокировали движение грузовиков на пункте пропуска «Викову-де-Сус — Красноильск» на румынско-украинской границе.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

«Блокировка движения грузовиков перед пунктом пропуска „Вікову-де-Сус“, который напротив украинского ППр „Красноильск“, прекращена», — говорится в сообщении.

Пропуск всех транспортных средств производится в обычном режиме, отметили в ГНСУ.

Также пограничники напомнили, что в пункте пропуска «Красноильск» пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Напомним, 13 января румынские фермеры и аграрии блокировали движение грузовиков через международный автомобильный пункт пропуска «Порубное — Сирет» на границе с Украиной.

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14 января румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через ЧП «Порубное — Сирет».

15 января румынские фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей через пункты пропуска «Сирет» и «Викову-де-Сус».

Также недавно министерство сельского хозяйства Венгрии заявило, что пять восточных стран ЕС, среди которых Румыния, снова требуют от Евросоюза ввести импортные пошлины на зерно из Украины. Венгерское министерство сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили соответствующее письмо Еврокомиссии.

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По словам пограничников, из-за блокировки пунктов пропуска растет очередь из грузовых автомобилей.

Накануне, 17 января, сообщалось, что румынские протестующие планируют перекрыть еще один КПП на границе с Украиной.

В четверг, 18 января, перед международным пунктом пропуска «Халмеу-Дякове» на румынско-украинской границе фермеры перекрыли движение грузовиков.

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