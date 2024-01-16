День простоя на границе стоит денег: цены на грузовые перевозки резко выросли, — МинАПК Сегодня 19:33 — Казна и Политика

День простоя на границе стоит денег: цены на грузовые перевозки резко выросли, — МинАПК

Блокировка пунктов пропуска на украинской границе фермерами Румынии и Польши привела к росту стоимости грузовых перевозок на 15−20%.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.

«Основные убытки касаются транспортных расходов. Каждый день простоя автомобилей стоит денег, поэтому цены на перевозку растут на 15−20%», — заявил чиновник.

По его словам, следует учитывать состояние наших перевозчиков-водителей. Сейчас не лучшие погодные условия, поэтому неудобно стоять в очередях.

Дмитрасевич добавил, что главная причина протестов румынских фермеров не касается Украины. Они требуют увеличения дотационной поддержки агропроизводителей. К тому же, ряд украинской агропродукции проходит транзитом через эту страну, а не импортируется туда.

Блокада границы фермерами

Румынские фермеры с перерывами блокируют украинскую границу с 13 января. 16 января стало известно, что Министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли договоренности о ряде требований фермеров.

В то же время польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, также достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест.

УНІАН По материалам:

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