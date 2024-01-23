После приостановки блокады в Польшу выехали около 5 тысяч грузовиков — Finance.ua

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После приостановки блокады в Польшу выехали около 5 тысяч грузовиков

Казна и Политика
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После приостановки блокады в Польшу выехали около 5 тысяч грузовиков
После приостановки блокады в Польшу выехали около 5 тысяч грузовиков
Пункты пропуска восстанавливают пропускную способность после приостановки блокады, и в Польшу уже выехало около 5 тыс. грузовиков.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
После приостановки блокады 17 января трех пунктов пропуска «Дорогуск — Ягодин», «Гребенное — Рава-Русская» и «Корчева — Краковец» в Польшу уже выехало почти 5 тысяч грузовиков. Самый большой пункт пропуска «Ягодин» уже восстановил свою пропускную способность на уровне 600 грузовиков в сутки — это показатель даже выше, чем был до блокады. Растет количество грузовиков, выезжающих через «Краковец» и «Рава-Русскую», — говорится в сообщении.
По словам Кубракова, оценивается эффективность решения на «Нижанковичи — Мальховице», где временно приостановлена ​​регистрация в «єЧергу». Пока пункт пропуска работает не на всю способность, а должен пропускать 150 пустых грузовиков в сутки, как это было и во время функционирования «єЧерги».
Он отметил, что также с польской стороной обсуждаются совместные планы по созданию четырех дополнительных пунктов пересечения границы в дополнение к имеющимся 14.
По материалам:
Економічна Правда
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