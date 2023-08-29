Украина и Польша подписали новое соглашение о развитии железнодорожного сообщения — Finance.ua

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Украина и Польша подписали новое соглашение о развитии железнодорожного сообщения

Казна и Политика
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Украина и Польша подписали новое соглашение о развитии железнодорожного сообщения
Украина и Польша подписали новое соглашение о развитии железнодорожного сообщения
АО «Укрзализныця» и польский оператор Polskie Koleje Panstwowe Spółka Akcyjna (PKP SA) 28 августа 2023 года подписали новое содержательное соглашение о развитии железнодорожного сообщения.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Украинская и польская железные дороги договорились о совместной работе по развитию пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок между странами для увеличения экспортно-импортного потенциала. Это первое с 1994 года соглашение такого уровня между железными дорогами двух стран», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
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Он отметил, что сделан важный шаг к укреплению партнерства и развитию железнодорожных перевозок между Украиной и Польшей. Вместе будем развивать пограничную инфраструктуру и увеличивать пассажиро- и грузооборот между странами, что в итоге возымеет положительный эффект для железных дорог и национальных экономик Украины и Польши.
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В соответствии с положениями соглашения PKP S.A. проработает меры по заключению отдельных соглашений с АО «Укрзализныця» в сфере управления железнодорожной инфраструктурой, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. Также в целях разработки проектов отдельных соглашений стороны создадут совместные рабочие группы.
Один из принципов соглашения — обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных перевозок пассажиров и грузов.
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Кроме того, стороны договорились, что перегрузка грузов в вагоны другой ширины колеи или перестановка вагонов на тележки другой ширины колеи осуществляется не только принимающим перевозчиком на пограничной станции, находящейся на территории его государства, но и при условии согласования такие операции могут осуществляться перевозчиком, который сдает груз, на пограничной станции, находящейся на его территории.
Обслуживание поездов локомотивной тягой между пограничными станциями для грузового сообщения в обоих направлениях будет осуществляться локомотивами и локомотивными бригадами АО «Укрзализныця» и компании PKP SA с соблюдением паритета 50/50.
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Как сообщалось, на прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла решение, которое упростило контрольные процедуры при грузовых железнодорожных перевозках между Украиной и Республикой Молдова, что позволит сократить время грузовых поездов в движении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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