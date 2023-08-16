Спустя 13 лет. Украина и Польша планируют восстановить железнодорожный маршрут — Finance.ua
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Спустя 13 лет. Украина и Польша планируют восстановить железнодорожный маршрут

Казна и Политика
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Спустя 13 лет. Украина и Польша планируют восстановить железнодорожный маршрут
Спустя 13 лет. Украина и Польша планируют восстановить железнодорожный маршрут
Между Украиной и Польшей планируется запустить еще один ж/д маршрут. Речь идет о возобновлении международного сообщения между Подкарпатским воеводством и Львовской областью.
О готовности выполнять ежедневные рейсы заявила польская частная железнодорожная компания SKPL, сообщает ukrayina.pl.
Накануне SKPL получила разрешение на выполнение рейсов между Варшавой и Рава-Русской. Теперь железнодорожный перевозчик сообщил Управлению железнодорожного транспорта Польши о готовности выполнять перевозку пассажиров на маршруте от Сянока до приграничного города Крощенко и далее до Хырова в Украине по узкой колее.
Маршрут Сянок-Хыров закрыли в 2010 году из-за контрабандистов: пограничники искали контрабанду и одновременно повреждали вагоны. Из-за высокого спроса на пассажирские перевозки маршрут планируется восстановить.
Компания SKPL заявила о готовности запустить три ежедневных пары трансграничных поездов в период с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года.
Сейчас SKPL курсирует на линии 108 от Сянока до границы с Украиной. Перевозку осуществляет Polregio трижды в день до станции Устрики-Долишни недалеко от границы с Украиной.
В начале 2023 года «Укрзализныця» завершила реконструкцию двух участков пути от Хырова на Львовщине до границы с Польшей.
Сообщение поездов с Хыровом открыло бы новый международный коридор, который позволил бы украинцам из Карпатского региона легко попасть в Польшу, считают в компании SKPL.
Между тем рейсы SKPL из Рава-Русской в ​​Варшаву запланировано запустить уже в августе 2024 года. Для запуска этого маршрута от Равы-Русской до границы с Польшей в Украине отремонтировали пути и вокзал, открыли таможенный пост. Железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.

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По материалам:
РБК-Україна
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