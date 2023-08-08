Польская железнодорожная компания планирует запустить новые поезда в Украину — Finance.ua

Польская железнодорожная компания планирует запустить новые поезда в Украину Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Польская железнодорожная компания планирует запустить новые поезда в Украину

Частная польская железнодорожная компания SKPL Cargo заявила о готовности запустить рейсы от Сяника в приграничный город Кросценко и дальше в Хыров в Украине.

Об этом сообщает Rynek Kolejowy.

Свое предложение она подала в государственное управление железнодорожного транспорта.

«В последний раз региональные поезда из Сяника в Хыров курсировали в 2010 году. Затем руководство региональных перевозок их приостановило, потому что вагоны сильно уничтожались контрабандистами и пограничниками, которые искали контрабанду. Сейчас у SKPL есть идея возобновить курсирование поездов в Украину», — говорится в сообщении.

В управлении железнодорожного транспорта Польши отметили, что в середине июня получили заявку от SKPL Cargo на запуск пассажирского коммерческого сообщения Сяник — пограничный пункт Кросценко — Сяник, «в рамках сообщения международного маршрута Сяник — Хыров — Сяник».

По данным ведомства, SKPL заявила о готовности запустить три ежедневных пары трансграничных поездов с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года. Срок подачи заявок на исследование экономического равновесия составляет один месяц.

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Сейчас пишет Rynek Kolejowy, сейчас SKPL курсирует на линии 108 от Сяника до границы с Украиной. Перевозка осуществляет Polregio трижды в день до станции Устрыки Долишни. Оператор имеет опыт работы на этой линии, маршрут должны продлить на 10 километров до Кроссенко. Сообщение поездов с Хыровом открыло бы новый международный коридор, который позволил бы украинцам из Карпатского региона легко попасть в Польшу, отмечает издание.

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