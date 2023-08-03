Украинцы взяли привычку проводить уик-энд в Польше — Госпогранслужба — Finance.ua
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Украинцы взяли привычку проводить уик-энд в Польше — Госпогранслужба

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Украинцы взяли привычку проводить уик-энд в Польше — Госпогранслужба
Украинцы взяли привычку проводить уик-энд в Польше — Госпогранслужба
Госпогранслужба заявляет о значительном росте потока граждан, пересекающих границу Украины, при этом большая часть пассажиропотока приходится на Польшу, и растет он с пятницы по понедельник.
Это следует из информации Госпогранслужбы о работе пунктов пропуска.
«Более половины пассажиропотока приходится на украинско-польский участок границы, особенно количество желающих пересечь границу растет с пятницы по понедельник. Из-за этого перед пунктами пропуска могут возникать скопления людей и транспорта», — говорится в сообщении.
При этом в Госпогранслужбе отмечают тенденцию значительного роста потока граждан, пересекающих границу Украины.
«В июле Госпогранслужбой оформлен пропуск через границу со странами ЕС и Молдовой свыше 3,8 млн человек. Для сравнения, этот показатель на около 1 миллиона человек выше, чем в мае», — сообщают пограничники.
Доля наших соотечественников среди лиц, пересекающих границу, составляет более 85%. Преимущественно это женщины, дети, пожилые люди.
По материалам:
Економічна Правда
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