Новые правила для водителей в Польше — Finance.ua

Новые правила для водителей в Польше Сегодня 19:00 — Личные финансы

Новые правила для водителей в Польше

Начиная с июля, в Польше вступили в силу новые правила для водителей, которые касаются не только изменения общих положений дорожного движения, но и повышения штрафов и новой системы накопления штрафных баллов. За что водителей в Польше могут оштрафовать и на сколько — читайте далее в материале.

Повышение штрафов в Польше

Недавно в Польше состоялось повышение минимальной заработной платы, а в связи с этим повысились штрафы за отсутствие страхования ответственности перед третьими лицами.

Отмечается, что отныне водители легковых автомобилей, запоздавшие с покупкой полиса, могут получить штраф в сумме от 1 440 до 7 200 злотых в зависимости от просроченности полиса.

Водители грузовых автомобилей будут платить еще больше, а именно от 2160 до 10 800 злотых.

Штрафы за отсутствие декларации

Теперь те водители, которые опоздали с подачей декларации РСС-3, будут платить повышенные штрафы. РСС-3 — это декларация, с помощью которой соответствующая служба может вычислить налог по гражданско-правовым соглашениям.

С июля штрафы за несвоевременную подачу декларации составят от 360 до 72 000 злотых.

Уменьшение срока действия штрафных баллов

Согласно законам Польши, у водителей, превысивших установленное законодательством количество штрафных баллов, изымают водительское удостоверение.

Следующее нововведение более позитивно для водителей. Раньше списание штрафных баллов происходило раз в 2 года, но теперь, согласно новым правилам, аннуляция штрафных баллов будет происходить каждый год.

Запрет на обгон

Начиная с 1 июля на польских дорогах вводится новое правило, касающееся обгона грузовыми автомобилями категорий N2 и N3 других автомобилей на автомагистрали.

Теперь водители автомобилей вышеперечисленных категорий должны держаться правой полосы движения. Однако исключением является ситуация, когда грузовой автомобиль приближается к транспортному средству, которое движется со скоростью, которая намного меньше установленного предела скорости для транспортных средств категории N2 и N3.

Отмена платы за проезд по автомагистрали

Также с июля произойдет отмена оплаты за проезд по следующим автомагистралям:

● автомагистраль А2 от Конина до Стрыкува;

● автомагистраль А4 от Вроцлава до Гливице.

Также в выходные дни будет отменена оплата за проезд по автомагистрали А1 Торунь — Гданьск. Отмечается, что в будние дни проезд по этой дороге стоит 29,90 злотых.

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Телеканал 24 По материалам:

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