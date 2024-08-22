Украина и Норвегия продлили «транспортный безвиз» — Finance.ua

Украина и Норвегия продлили «транспортный безвиз» Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Украина и Норвегия продлили «транспортный безвиз»

Украина и Норвегия продлили действие «транспортного безвиза» еще на год — до 30 июня 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления Украины.

Это означает, что украинские и норвежские перевозчики могут осуществлять двусторонние и транзитные перевозки между странами без необходимости получать дополнительные разрешения.

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Безвиз распространяется на грузовики стандарта Евро-5 и выше, но водители должны иметь при себе сертификат экологичности и выписку о лицензии на перевозку.

Напомним, что «транспортный безвиз» из Украины уже действует для 37 стран, включая государства Евросоюза.

Напомним, транспортный безвиз — это упрощение процедуры международных грузовых перевозок. Раньше для того, чтобы украинский грузовик мог заехать в Европу, нужно было получить много разных разрешений, что было долго и бюрократично.

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Украинским перевозчикам доступен транспортный безвиз с 37 государствами, включая страны Евросоюза. За последний год Украина договорилась о транспортном безвизе с Северной Македонией, Турцией, Молдовой и Грузией.

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