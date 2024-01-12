Украина и Молдова запустили совместный п/п для железнодорожного сообщения — Finance.ua

Украина и Молдова запустили совместный п/п для железнодорожного сообщения Сегодня 09:43 — Казна и Политика

Государственные таможенные службы Украины и Молдовы запустили совместный контроль на пункте пропуска «Кучурган — Новосавицкое» для железнодорожного сообщения, который станет дополнительным маршрутом для украинского экспорта.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

«Представители таможенных и пограничных администраций обеих стран уже подписали Акт о готовности пункта пропуска для железнодорожного сообщения „Кучурган — Новосавицкое“ к введению совместного контроля», — говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что в начале полномасштабного вторжения пункт пропуска «Кучурган — Новосавицкое» был закрыт по распоряжению Кабинета Министров Украины, но прошлой осенью его функционирование было возобновлено.

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Важно отметить, что внедрение такого совместного контроля на пунктах пропуска будет способствовать более быстрому перемещению товаров и транспортных средств через границу.

Напомним, Украина и Молдова подписали протокол об организации совместного контроля на пункте пропуска для железнодорожного сообщения Новосовицкая — Кучурган на территории Украины 13 октября прошлого года.

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