Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр — Finance.ua

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Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр

Казна и Политика
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Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр
Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр, Фото: mtu.gov.ua
Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украино-молдавской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
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Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.
Подписание соглашения стало практическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2021 году президентами Украины и Молдовы, отметил Кубраков.
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Полномасштабное вторжение внесло коррективы в реализацию проекта, но критическая необходимость развития альтернативных логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным, добавил вице-премьер.
«Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья», — пояснил Кубраков.
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Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе «Ямполь — Косеуц», которая не работает несколько лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств, отметили в министерстве.
Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска «Могилев-Подольский-Отач», через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.
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Общая протяженность моста составляет более 1400 метров. Искусственная постройка будет иметь 2 полосы движения с тротуарами с обеих сторон.
Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности, в частности, предусмотрено обустройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. Для ориентировки лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.
В январе 2021 года в ОП заявляли, что Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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