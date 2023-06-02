NovaPay вышел на рынок Молдовы — Finance.ua

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NovaPay вышел на рынок Молдовы

Фондовый рынок
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NovaPay вышел на рынок Молдовы
NovaPay вышел на рынок Молдовы
NovaPay стал первым финансовым сервисом в Молдове, который ввел функцию наложенного платежа. Первыми, кто испробовал услуги за рубежом, стали клиенты Nova Poshta в Молдове.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«NovaPay является первой отечественной финтех-компанией, начавшей свою глобальную экспансию, и Молдова стала первым рынком международного развития для нас, — комментирует Андрей Кривошапко, СЕО NovaPay. — Мы видим возможности синергического развития в этой европейской стране. Сейчас NovaPay предоставляет молдавским предприятиям и частным клиентам финансовые услуги, которых до этого не было на рынке, а также сопровождает логистические операции группы компаний Новая почта. Следующим этапом после получения расширенной лицензии станет открытие счетов и выпуск карт к ним, кредитные продукты, в том числе Посылка в кредит».
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Ранее в Молдове клиенты, покупая товары онлайн, рассчитывались за них только предоплатой. Теперь NovaPay предоставил возможность получить товар и осмотреть его, и только потом — заплатить.
Доставку денег продавцу обеспечит NovaPay.
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Новую услугу наложенного платежа жители Молдовы могут получить в 19 отделениях Nova Poshta в Кишиневе, Комрате, Больцах, Кагуле, Единце и почти в каждом населенном пункте, если доставлять курьером.
Среди ближайших планов NovaPay в Молдове для частных клиентов — внутренние и международные переводы. Для бизнеса — эквайринг, моментальные внутренние и трансграничные переводы, кредитные продукты — факторинг.

Справка Finance.ua:

  • в апреле NovaPay получил расширенную лицензию НБУ, позволяющую открывать счета физическим лицам и бизнесу, а также выпускать карты;
  • В 2022 году NovaPay подал документы на лицензию EMI (Electronic Money Institution) Центробанка Литвы. После ее получения компания сможет предоставлять финансовые услуги во всех странах Европейского Союза.

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По материалам:
Finance.ua
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