NovaPay публично разместит дебютный выпуск облигаций — Finance.ua

NovaPay публично разместит дебютный выпуск облигаций Сегодня 10:46 — Фондовый рынок

Платежная система NovaPay из группы «Новая почта» 14 апреля приступит к публичному размещению дебютного выпуска трехлетних облигаций на сумму 100 млн грн.

Согласно проспекту эмиссии, облигации выпускаются с одним купоном, который выплачивается одновременно с погашением — с 14 по 20 апреля 2026 года, номинальная доходность — 20% годовых.

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NovaPay будет самостоятельно размещать облигации на фондовой бирже «ПФТС», запланированная цена продажи — по номиналу, но ее можно пересмотреть в сторону увеличения, в зависимости от спроса.

Эмитент не предлагает обязательной оферты, но допускает досрочный выкуп по соглашению сторон по договоренной между ними стоимости.

Напомним, ранее сообщалось , что NovaPay намерена выпустить кредитные карты с дополнительными услугами и скидками для клиентов «Новой почты», а также облигации.

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