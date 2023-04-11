NovaPay публично разместит дебютный выпуск облигаций — Finance.ua
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NovaPay публично разместит дебютный выпуск облигаций

Фондовый рынок
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Платежная система NovaPay из группы «Новая почта» 14 апреля приступит к публичному размещению дебютного выпуска трехлетних облигаций на сумму 100 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии, облигации выпускаются с одним купоном, который выплачивается одновременно с погашением — с 14 по 20 апреля 2026 года, номинальная доходность — 20% годовых.
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NovaPay будет самостоятельно размещать облигации на фондовой бирже «ПФТС», запланированная цена продажи — по номиналу, но ее можно пересмотреть в сторону увеличения, в зависимости от спроса.
Эмитент не предлагает обязательной оферты, но допускает досрочный выкуп по соглашению сторон по договоренной между ними стоимости.
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Напомним, ранее сообщалось, что NovaPay намерена выпустить кредитные карты с дополнительными услугами и скидками для клиентов «Новой почты», а также облигации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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