Новая почта запустила новый сервис — Finance.ua

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Новая почта запустила новый сервис

Личные финансы
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Новая почта запустила новый сервис
Как сообщила Новая почта, теперь покупатели могут бесплатно вернуть не подошедший товар продавцу в течение 14 дней после получения посылки в Новой почте.
Новый сервис называется «Легкий возврат». Это быстрая и бесплатная услуга по возврату товара или части товаров по заказу продавцу в течение 14 дней после получения посылки. Новая почта осуществляет только доставку, поэтому перед отправкой посылки покупателю обязательно следует связаться с продавцом, договориться о возврате товара и средств.
Сервис «Легкий возврат» доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете. Вернуть бесплатно можно документы или посылки до 30 кг. Для возврата грузовых отправлений действуют обычные тарифы.
Как воспользоваться сервисом:
  • войти в раздел «Мои отправки» и выбрать полученную посылку с товаром, который необходимо вернуть;
  • в строке «Управлять посылкой» выбрать сервис «Легкий возврат»;
  • указать причину возврата товара из предложенного перечня,
  • и все — экспресс-накладная на возврат создана. Обратите внимание, что вы не можете изменить адрес возврата и имя получателя.
После этого упаковайте отправку и отправьте товар на указанный адрес получателя из отделения, почтомата или курьером. Доставка бесплатная, но за вызов курьера нужно произвести доплату.
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Сервис «Легкий возврат» может быть недоступен, если по посылке были заказаны услуги «Переадресация», «Возврат» или продавец заблокировал такую возможность. Некоторые товары не подлежат возврату согласно законодательству, например лекарства, белье и т.д.
Также обратите внимание, что услуга «Легкий возврат» не включает возврат средств за неподошедший товар. Для согласования процедуры возврата средств следует связаться напрямую с продавцом.
Подробнее ознакомиться с условиями услуги «Легкий возврат» можно по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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