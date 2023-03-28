Новая почта запустила новый сервис — Finance.ua

Новая почта запустила новый сервис Сегодня 16:55 — Личные финансы

Как сообщила Новая почта, теперь покупатели могут бесплатно вернуть не подошедший товар продавцу в течение 14 дней после получения посылки в Новой почте.

Новый сервис называется «Легкий возврат». Это быстрая и бесплатная услуга по возврату товара или части товаров по заказу продавцу в течение 14 дней после получения посылки. Новая почта осуществляет только доставку, поэтому перед отправкой посылки покупателю обязательно следует связаться с продавцом, договориться о возврате товара и средств.

Сервис «Легкий возврат» доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете. Вернуть бесплатно можно документы или посылки до 30 кг. Для возврата грузовых отправлений действуют обычные тарифы.

Как воспользоваться сервисом:

войти в раздел «Мои отправки» и выбрать полученную посылку с товаром, который необходимо вернуть;

в строке «Управлять посылкой» выбрать сервис «Легкий возврат»;

указать причину возврата товара из предложенного перечня,

и все — экспресс-накладная на возврат создана. Обратите внимание, что вы не можете изменить адрес возврата и имя получателя.

После этого упаковайте отправку и отправьте товар на указанный адрес получателя из отделения, почтомата или курьером. Доставка бесплатная, но за вызов курьера нужно произвести доплату.

Сервис «Легкий возврат» может быть недоступен, если по посылке были заказаны услуги «Переадресация», «Возврат» или продавец заблокировал такую возможность. Некоторые товары не подлежат возврату согласно законодательству, например лекарства, белье и т.д.

Также обратите внимание, что услуга «Легкий возврат» не включает возврат средств за неподошедший товар. Для согласования процедуры возврата средств следует связаться напрямую с продавцом.

Подробнее ознакомиться с условиями услуги «Легкий возврат» можно по ссылке

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